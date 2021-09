“Estate in diretta”: imbarazzo in studio. Il paragone tra Lady Diana e Camilla sfocia nella polemica

“Estate in diretta”. Il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini dedica la puntata del 31 agosto al ricordo di Lady Diana: scoppia la polemica

Ieri, 31 agosto 2021, è stato il 24° anniversario della morte della principessa Diana. Nonostante siano passate più di due decadi, rimane ancora forte il suo ricordo e la traccia importante lasciata nella società, rendendola ancora oggi (e per sempre) un’icona, un personaggio etereo, un simbolo di grazie e anticonformismo.

Il programma di Rai Uno “Estate in diretta”, condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, ha colto l’occasione per celebrarla, avendo in studio ospiti esperti. Si è molto discusso anche del film che verrà presentato il 3 settembre al Festival del Cinema di Venezia dal titolo “Spencer”, interpretato dall’attrice Kristen Stewart, che racconta gli attimi in cui, durante una vacanza nel 1991, Lady D. arrivò alla decisione di lasciare il marito, il principe Carlo, erede al trono britannico.

“Estate in diretta”: imbarazzo in studio. L’epiteto che ha scandalizzato il pubblico

Nello studio di Rai Uno durante la messa in onda di “Estate in diretta” è caduto il gelo dopo il commento di uno degli ospiti presenti per commentare la storia della tragica vita di Lady Diana e della fine burroscosa del suo matrimonio con Carlo.

Il dibattito verteva principalmente sulle reciproche responsabilità dei due coniugi. La loro unione, come è noto, è stata principalmente dettata più dalla necessità del principe di Galles di trovare moglie poiché aveva già superato l’età di 30 anni, che da un reale sentimento d’amore.

Diana viene spesso descritta come una santa, appellativo che non trova pieno accoglimento da parte dello storico corrispondenza per la Rai da Londra, Antonio Caprarica, il quale però adduce quanto la relazione extraconiugale avuta da Carlo con Camilla Parker Bowles abbia in effetti inciso definitivamente sulla rottura della coppia reale.

A questo punto nel discorso si è introdotta la giornalista Mariella Milani, scatenando l’imbarazzo. Nel raccontare quanto la regina Elisabetta II abbia difeso inizialmente la principessa Diana, l’ex conduttrice del Tg2 ha detto: “Mi risulta che anche il principe Filippo abbia detto a Carlo ‘ma come fai a lasciare Diana ed a preferire quel c*sso’ ?”. Sgomento tra gli altri ospiti e risatine nervose.