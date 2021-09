“Love is in the Air” anticipazioni 3 settembre: una scommessa d’amore

Ultimo appuntamento della settimana con Love is in the Air, la serie tv turca più amata del momento. Eda e Serkan si ritrovano a fare una scommessa particolare

Siamo giunti all’ultimo appuntamento della settimana con Love is in the Air. Nel prossimo episodio, vedremo Balca sempre di più interessata a Serkan, ma lui ingenuamente non se ne sta per niente rendendo conto. La nuova arrivata, non fa altro che cercare scuse per entrare nel suo ufficio e passare un po’ di tempo con lui. Nel prossimo episodio si spingerà ancora più in là: andrà a casa sua con la scusa di mostrargli un progetto e resterà a cena da lui, essendo molto tardi per rientrare.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Eda, per pura causalità, quella sera si presenta a casa di Serkan e trova un orecchino tra i cuscini del divano. La giovane paesaggista insiste sul fatto che Balca sia interessata a lei ma Serkan non la pensa allo stesso modo. E così i due decidono di fare una scommessa: se Balca è davvero interessata a Serkan, Serkan deve lasciare in pace Eda una volta e per tutte. Al contrario, se lei ha immaginato tutto, gli concederà una cena in un ristorante a Parigi. Serkan adesso ha il compito di capire come fare ad arrivare alla verità: così decide di organizzare una cena insieme ad Eda e Balca. In questo occasione, Balca si comporta in maniera ambigua con il suo capo.

Dunque, chi vincerà la scommessa tra Eda e Serkan? Viste le promesse, sembra proprio che Eda sia in vantaggio. Se così dovesse essere, non ci sarà nessuna cena nella magica e incantevole Parigi?