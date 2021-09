Mercedesz sempre fenomenale sui social network: la showgirl ha mandato in visibilio i suoi followers con un paio di scatti impressionanti.

Mercedesz, qualche giorno fa, si è cimentata in una nuova esperienza lavorativa diventando conduttrice (per il momento soltanto per quella occasione). La ragazza ha presentato il Festival ‘Open Air’ di San Vittore: l’evento aveva subito diversi blocchi e rinvii a causa della pandemia di coronavirus (che ha influenzato in tutti i sensi le nostre vite) ma si è finalmente svolto.

Memi, è risaputo, sta vivendo un momento alquanto turbolento dal punto di vista sentimentale. La figlia di Eva ha rotto con Lucas Petrachi: i due sembravano molto affiatati ma il rapporto è ormai compromesso. Stando alle parole dell’ex tronista, la classe 1991 è stata poco trasparente e pensava e vedeva un altro uomo. Tralasciando questi rumors di gossip, la 30enne continua ad incantare sui social network. L’ultimo post apparso online è eccezionale.

Mercedesz, primo piano da urlo: che spettacolo

Mercedesz, questa volta, ha deciso di mostrate tutto il suo splendore. La 30enne è dotata di una bellezza fuori dal comune: l’effetto bianco e nero utilizzato nelle due immagini postate oggi mette paradossalmente in risalto i suoi lineamenti e la sua avvenenza. Il primo piano è un qualcosa di meraviglioso mentre il suo sorriso è abbagliante. Nonostante questa volta sia decisamente coperta, l’esplosività del suo lato A non passa inosservata.

Copiando in parte sua madre, anche Memi ha scelto di riportare nella didascalia una frase alquanto profonda. “Il destino ha molta più fantasia di noi“, si legge. Eva, praticamente tutti i giorni, accompagna con una massima di vita le sue fotografie esplosive e da crepacuore.

La splendida web influencer, da anni, si è allontanata dalla madre. In realtà tra le due meravigliose donne non c’è proprio un rapporto.