Chiara Ferragni, Leone è al secondo giorno di scuola: partono le polemiche

I Ferragnez hanno voluto condividere una foto di loro figlio Leone nel suo secondo giorno di scuola: le polemiche non sono mancate!

Nella giornata di oggi una valanga di critiche e polemiche si è abbattuta sui Ferragnez, riguardo la scelta della scuola di loro figlio Leone.

Molti utenti si stanno chiedendo, infatti, come mai i genitori abbiamo scelto per il figlio una scuola privata, al posto di una scuola pubblica.

Ecco le parole dei seguaci: “Perché avete iscritto Leone a una scuola privata e non pubblica?“; “Se volete essere la famiglia della porta accanto, perché non mandare Leone alla scuola pubblica?“; “Non era meglio la scuola pubblica?“.

Chiara e Fedez hanno preferito non rispondere, almeno per il momento.

Nonostante le critiche rivolte alla scelta dell’esclusivo istituto St. Louis, la dolcezza di Leone ha conquistato il cuore di tutti: impossibile non amarlo!

Chiara Ferragni, la scelta della scuola di suo figlio Leone non è piaciuta a tutti e probabilmente… neanche a lui!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Ecco le buffe e simpatiche facce da primo giorno di scuola: i fan dei Ferragnez non sono molto felici della scelta del noto istituto, ma neanche Leone sembra essere al settimo cielo.

I commenti, infatti, esplodono di simpatiche frasi che ironizzano le espressioni divertenti del piccolo scolaretto: “Era più euforico quando è nata Vittoria”, “Leo ha già capito che la scuola non fa per lui”, “L’entusiasmo è evidente”, oppure “Lello ha appena capito che la pacchia è finita”.

La foto, pubblicata da Fedez proprio ieri, ha ottenuto già quasi 1.000.000 di mi piace e più di 3.600 commenti: ha raggiunto dei numeri da record!

Ecco la domanda che si stanno ponendo in molti: Chiara e Fedez risponderanno prima o poi alle critiche ricevute riguardo la scuola scelta per loro figlio?