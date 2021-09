La splendida giornalista italiana Ludovica Pagani torna in tv: sul suo profilo Instagram spiega le ultime novità…

La strepitosa ventiseienne, circa mezz’ora fa, ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto scattata negli studi televisivi di Bologna.

Nella didascalia dell’immagine la Pagani spoilera l’importante progetto televisivo, dal quale è stata presa l’immagine del suo ultimo post, che andrà in onda prossimamente.

Ecco le sue parole: “Nuova avventura come giudice“. E ancora: “Un’esperienza super nuova per me che non vedo l’ora di potervi far vedere e raccontare!”.

Nella foto Ludovica indossa un vestitino a maniche lunghe, che presenta: dei bottoncini nella parte centrale, una cinta in vita e delle fantasie gialle, stanziate su uno sfondo nero e bianco.

Ai piedi la bella influencer porta un paio di tacchi neri, al polso indossa un orologio che verte sulle tonalità dell’oro e alle orecchie porta un paio di orecchini molto fini ed eleganti: un look semplicemente impeccabile!

Ludovica Pagani, nel suo ultimo post c’è un piccolo spoiler: ecco la FOTO tanto chiacchierata…

L’ultima foto, pubblicata dalla magnifica giornalista italiana, ha avuto tantissimo successo in pochissimo tempo: più di 51.000 mi piace ed oltre 120 commenti.

Sono stati moltissimi i complimenti, gli apprezzamenti e gli in bocca al lupo degli utenti rivolti all’incredibile Ludovica Pagani. Tra questi si legge ad esempio: “In bocca al lupo Ludovica, sono certo che te la caverai alla grandissima come sempre… sei una meraviglia”; “Sua maestà“; “Sono felice per te, sempre più in alto”; oppure “Gambe affascinanti, sempre più bella!”.

E’ stato dunque tantissimo l’affetto e il calore che le ha fatto percepire la sua comunity di Instagram: gli utenti sono, infatti, molto contenti per lei e le augurano il meglio.

Non c’è dubbio: l’esercito di fan di Ludovica Pagani cresce ogni giorno a vista d’occhio!