Vittoria Puccini, tutti i look indossati al Festival del Cinema di Venezia sono ammalianti. L’eleganza dell’attrice incanta il web: raffinatissima sensualità

Vanta una ventennale carriera nel mondo della recitazione, che spazia dal cinema al teatro, affermatasi ben presto con il ruolo di rilievo nell’indimenticabile fiction “Elisa di Rivombrosa“. L’interminabile elenco delle esperienze svolte da Vittoria Puccini ne evidenziano la poliedricità del talento, che si rivela in diversi generi ed ambientazioni, per i titoli più importanti: “Baciami ancora“, “Tutta colpa di Freud“, “18 regali“, e molti altri.

Ottenuto molto successo con la miniserie televisiva “La Fuggitiva“, trasmessa nel 2020 su Rai 1, risperimenta il genere thriller nella prossima fiction. Si tratta di “Non mi lasciare“, realizzato in 8 episodi che verranno riassunti in 4 puntate, trasmesse dal 22 novembre 2021. Rinnova l’invito a prendere parte alla visione con l’ultimo post, in una selezione di foto delle sue partecipazioni al Festival del Cinema di Venezia, città che fa da location anche alla storia di cui è protagonista. Strepitosa in ogni look, l’attrice regala la sua bellezza al web, che si blocca ad ammirarne l’eleganza.

Vittoria Puccini, affascinante in ogni versione

Sogno ad occhi aperti di raffinatezza e fascino, Vittoria Puccini entra nelle fantasie dei fan con una decina di outfit indossati al celebre Festival del Cinema di Venezia. Il post annuncia l’arrivo dell nuova serie tv, nella quale vestirà il ruolo di “Elena Zonin”, poliziotta che si occupa di crimini informatici. La trama accattivante anticipa già il successo della fiction, che unisce il genere crime a un’intrigante storia d’amore, in un gioco tra passato e presente che terrà i telespettatori con il fiato sospeso.

L’ambientazione sarà proprio il capoluogo veneto, che fa da cornice alla serie di scatti favolosi postati dall’attrice su Instagram: “In attesa di tornare a Venezia per presentare la serie “Non mi lasciare”, è sempre un’emozione rivivere quelli che per me sono stati momenti indimenticabili delle passate edizioni. Venezia arrivo!“.

Indimenticabili come la sua bellezza, che incanta il web del suo inimitabile charme: “Una Dea“, “Che eleganza“, “La più bella in assoluto“.