Mercedesz cambia look, il VIDEO è pieno di cuori bianchi… che succede?

La fotonica ex naufraga dell’Isola dei Famosi cambia drasticamente il suo look: ecco il prima e il dopo della trasformazione…

Proprio ieri la bellissima figlia di Eva ha deciso di postare un video, che riprende il prima e il dopo della sua trasformazione: si tratta di una novità riguardante i capelli.

Il cambiamento in questione è il seguente: l’ex concorrente del reality show ‘L’Isola dei famosi’ ha tagliato moltissimo i capelli e, da biondi, li ha tinti di bianco.

Nella didascalia, dopo aver scritto “Winter is coming” (che in inglese vuol dire “L’inverno è tornato”), la magnifica trentenne ha aperto un contest, per permettere ai fan di poter vincere un aperitivo con lei. Ecco ciò che bisogna fare: “Le regole sono nelle mie storie ma fondamentalmente basta riempire i commenti di cuoricini bianchi“.

Appena pubblicato il video, l’area dei commenti si è riempita dunque di tantissime emoticon di cuori bianchi: tutti sognano di vincere, per poter passare del tempo con lei e conoscerla dal vivo.

Siete pronti a vedere il prima e il dopo dei suoi capelli?

Mercedesz ci dà un taglio: ecco il cambiamento che nessuno si sarebbe mai aspettato… – VIDEO

Ecco dunque il cambio look tanto discusso… e voi come la preferite?

Oltre ai capelli, nel prima e dopo, cambia anche il make-up: da un trucco naturale, Mercedesz passa ad uno smokey eyes sui toni del bronzo.

Il post è stato un successo, con più di 15.000 mi piace, oltre 5.000 commenti e circa 200.000 visualizzazioni: il un giorno soltanto, il video è già virale!

Tra i commenti lasciati dagli utenti che la seguono sotto al post, oltre ai tantissimi cuoricini bianchi, si legge ad esempio: “Bella che sei”, “Il tuo colore!”, “Wow sempre più bella”, oppure “Pazzescamente bellissima, ma inutile scriverlo”.