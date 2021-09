La meravigliosa attrice italiana Laura Chiatti pubblica un selfie, con una bellissima frase riguardante il sorriso: moltissime le critiche ricevute…

La favolosa trentanovenne italiana oggi ha deciso di far passare la notte in bianco ai suoi seguaci: impossibile chiudere occhio dopo il suo ultimo post di Instagram!

Nel selfie Laura si mostra a bordo piscina, seduta a gambe incrociate mentre sfodera uno smagliante sorriso, curva del volto sulla quale ha anche riportato una citazione nella didascalia. Ecco la frase scritta dalla Chiatti: “Non c’è arma nell’armamentario femminile a cui gli uomini sono così vulnerabili come lo sono per un sorriso“.

Sono state tantissime le critiche mosse contro questo aforisma abbinato allo scatto. Ecco degli esempi: “Sfacciata”, “Quale sorriso? Si vede ben altro”, “Infatti in questa cosa si vede molto bene il sorriso, ansi i sorrisi”, oppure “Hai sbagliato frase per il post”.

Laura Chiatti, il fisico che tutte vorrebbero: gli anni per lei sembrano non essere mai passati! – FOTO

Nonostante le tante critiche che le sono state mosse, Laura ha ricevuto anche moltissimi complimenti al suo splendido fisico, messaggi di supporto, stima e affetto, apprezzamenti di ogni genere e tanti altri commenti positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Che spettacolo di donna“, “Che bomba Laura”, “Sei una meraviglia della natura, sei pazzesca”, oppure “L’estate è già bollente, abbi pietà di noi”.

Forse per la siluette da sogno, forse per il costumino maculato o forse per quel sorriso tutto da ammirare, il post di Laura Chiatti è stato un vero e proprio successo, con più di 14.000 mi piace e quasi 150 commenti.

Nonostante nell’ultimo periodo l’attrice venga accusata di essere troppo magra e di essere un esempio sbagliato per le donne sensibili che la guardano, Laura è ogni giorno più bella e continua per la sua strada, ignorando le cattiverie gratuite.