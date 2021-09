Grey’s Anatomy: ritorna il personaggio storico che tutti stavano aspettando

Vi ricordate Addison Sheperd Mongovery? Era uno dei personaggi più discussi di Grey’s Anatomy: a distanza di dieci anni, è pronta a ritornare nella serie

Sono trascorsi praticamente vent’anni da quando Grey’s Anatomy è cominciato: diciotto stagioni che si sono susseguite di anno in anno e che hanno fatto piangere, emozionare, ridere, commuovere, milioni di telespettatori in tutto il mondo. Sono trascorsi un po’ di anni da quando Derek Sheperd è morto, ed era in assoluto lui uno dei protagonisti della serie più amata di sempre. La sua storia con Meredith ha fatto sognare tutto il mondo ma ha avuto non pochi ostacoli, in particolar modo all’inizio: infatti, il noto neurochirurgo era sposato.

Grey’s Anatomy, torna Addison nella prossima stagione

Era sposato con Addison, i due vivevano a New York ed erano felici, fino a che lei non aveva deciso di tradire suo marito con il suo migliore amico Mark Sloan. Derek e Addison durante la seconda stagione riprovano a stare insieme, ma lui è troppo innamorato di Meredith per riuscire a sistemare il suo matrimonio. Per questo motivo si lasciano definitivamente, ma riescono miracolosamente a restare in buoni rapporti. Lei di tanto in tanto torna a Seattle e lo incontra insieme a Meredith: poi, per un lunghissimo periodo, non si è fatta più vedere nella serie. Sono trascorsi circa dieci anni. Adesso Kate Walsh è pronta a ritornare: lo ha annunciato con un simpatico video che ha pubblicato su Instagram proprio ieri, dove la vediamo con addosso il camice da dottoressa.

A distanza di tutto questo tempo, vedremo Addison tornare nell’ospedale più famoso di sempre: cosa ci verrà a fare questa volta? Tra i tanti ritorni, pare che ci sarà anche Ellis Grey. Il suo personaggio, essendo morto, ce lo aspettiamo in qualche flashback.