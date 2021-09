Mentre il nuovo impetuoso musical “Annette” si appresta a conquistare il mondo intero: ecco la trama, il trailer e le sue più richieste curiosità.

Tra i protagonisti principali della nuova lungimirante pellicola del cineasta francese, Leos Carax, risuonano i nomi di interpreti di fama mondiale. Adam Driver, già noto alla giuria cinematografica internazionale per la sua più recente, nonché straordinaria interpretazione in “Storia di un matrimonio” diretta da Noah Baumbach, al fianco della meravigliosa attrice newyorkese di “Lost in Traslation”, Scarlett Johansson, sarà questa volta al fianco, nelle vesti di uno sprezzante cabarettista dal tragico passato, dell’iconica protagonista di “Jeux D’Enfants” e “Midnight in Paris”, la parigina doc Marion Cotillard.

“Annette“, nuovo musical a sfondo drammatico, dai fiabeschi risvolti e dalla storia infinitamente toccante, si sta avviando con uno straordinario successo, dalla sua già promettente presentazione destinata all’apertura della scorsa edizione del “Festival di Cannes“, a conquistare man mano, e grazie alla sua originalità, il mondo intero.

Annette, il musical che sta conquistando il mondo: trama, trailer e curiosità

Chiave emblematica e travolgente di tutta la pellicola è innanzitutto, come ogni musical di fama che si rispetti, la sua colonna sonora. L’incipit della storia, enfatizzato ad arte dall’orchestra e dai suoi protagonisti, con il brano di “So May We Start“, lascia che gli spettatori possano letteralmente “tuffarsi” in quelle che sono le avvincenti avventure della coppia. Formata da Henry McHenry, interpretato dal magistrale Driver, e dalla voce da soprano di Ann Defrasnoux, rispettivamente impersonata dalla bravissima Cotillard.

Le vicende fondano le sue basi sulla nascita, dall’amore tra i due, di una bimba, da cui tra l’altro lo stesso film prende spunto per il suo titolo alquanto minimale, ma al contempo denso di significato. Un appunto di calibro autobiografico tocca inevitabilmente quest’ultimo lavoro di Carax, in quanto la pellicola pare sia stata interamente dedicata a Nastya Golubeva Carax, sua unica figlia.

Infine, a toccare intensamente le corde degli animi più sensibili, per la durata di ben 140 minuti, sarà l’amore struggente tra i due protagonisti. Entrambe anime appartenenti completamente ad universi di diversa natura. Seppur destinati a rimanere paralleli per via di un “burattino”, simbolo e dono della loro passione.