“Splendida figlia di Partenope”. Caterina Balivo la giacca si apre li… è incantevole – FOTO

Caterina Balivo. La conduttrice televisiva è approdata al lido di Venezia in occasione del Festival del Cinema. Una donna di classe e fascino fuori misura: suprema

L’affascinante e talentuosa conduttrice televisiva Caterina Balivo ha deciso di tenere ancora sulle spine lo stuolo di fan che la segue con affetto. Il volto tanto amato del piccolo schermo aveva messo in pausa la sua carriera lo scorso anno decidendo di non tornare al timone del talk show “Vieni da me”.

Si è presa un po’ di tempo da dedicare a se stessa e ai suoi figli (Guido Alberto e Cora), avuto dal marito, il manager finanziario Guido Maria Brera. Le cose potrebbero presto cambiare.

Leggi anche —>>> Sangiovanni colpo di scena nella relazione con Giulia Stabile, “Sposarci?” La risposta del cantante

Caterina Balivo: una visione incantevole alla Mostra del Cinema di Venezia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

A quanto pare il sodalizio lavorativo tra Caterina Balivo e Milly Carlucci potrebbe ben presto avere un seguito fruttuoso. Da gennaio 2021 la Balivo aveva infatti presenziato in qualità di giudice al programma “Il cantante mascherato”. Potrebbe di nuovo essere chiamata alle armi dalla Carlucci in un altro format d’indiscutibile successo da lei condotto, ossia il longevo talent show dedicato ai vip “Ballando con le stelle”.

La presentatrice napoletana non sarebbe ingaggiata in qualità di concorrente: niente piroette e casquè per lei. Si parla di un impegno ad hoc che rimane ancora oggi top secret. Un buon compromesso per i fan dell’ex conduttrice di “Vieni da me” della quale non si conoscono ancora i progetti futuri.

Ma parliamo di presente invece. Caterina Balivo ha regalato la sua presenza al lido di Venezia, partecipando alla proiezione del film “Dune” alla 78esima Mostra del Cinema, accompagnata dal marito Guido Maria Brera. Ha incantato il red carpet con un sontuoso abito stile animalier, firmato da Ermanno Scervino. I gioielli erano di Cartier, hairstylist realizzato con prodotti Cotril. É stata invitata da Radio Italia.

La sua permanenza nella città dell’amore continua e dona ai suoi follower su Instagram (1,4 milioni di utenti: cifra straordinaria) immagini di classe del suo pranzo domenicale tra i canali suggestivi del capoluogo veneto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Classe immensa”, Isabella Ferrari fa innamorare i fan. La FOTO dove si sfiora è da brividi

Caterina Balivo è una donna sempre alla moda e segue le tendenze del momento. Sorseggia un bicchiere di vino bianco mentre indossa stupendi occhiali scuri, semi ottagonali, targati Versace, e una giacca kimono, il must del momento, semi aperta, quel tanto che basta per far intravedere le sue forme procaci.

“Splendida figlia di Partenope” – scrive qualcuno tra i commenti. Fanno eco molti fan, estasiati da tale raffinatezza: “Una splendida bellezza in un contesto meraviglioso”, “anima speciale, Caterina sei bellissima”.