“Un Posto al Sole” anticipazioni 7 settembre: Renato finisce nei guai

Un Posto al Sole ci aspetta per il secondo appuntamento della settimana. Susanna è ancora in una situazione critica e sta a Renato adesso pagare le conseguenze…

Secondo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole. Le cose per Fabrizio tornano a mettersi male, dopo il breve periodo di serenità. Lo spot per il pastificio Rosato poteva potenzialmente risollevare le sorti della sua azienda, ma è sorto un nuovo problema che non sarà certamente facile da risolvere. Marina prova a stare vicino a suo marito, che non sta vivendo un momento facile. Rosato stava molto meglio a Londra, lì le cose sì che stavano andando bene per il suo lavoro.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Intanto Niko si libera finalmente di un peso: l’ispettore aveva cominciato a pensare che Susanna potesse essere vittima di un tentativo di omicidio passionale. Niko finalmente ha trovato il modo per dimostrare che non merita nessuna di questa accusa: viene una volta e per tutte scagionato. Intanto Renato finisce nei guai. Non si è presentato in ospedale da Susanna, ha dimostrato più volte di avere astio per la ex fidanzata di suo figlio e l’ispettore comincia ad indirizzare a lui tutti i suoi sospetti. Renato non ha alibi per dimostrare di essere innocente e le cose per lui potrebbero mettersi davvero molto male. Riuscirà il padre di Niko a liberarsi dei sospetti del capo della polizia o finirà per pagare per qualcosa che non ha fatto?

Rossella si ritrova a vivere un momento difficile e una persona sconosciuta potrebbe arrivare ad aiutarla. Di chi si tratta? Un nuovo personaggio è destinato ad entrare a far parte della soap.