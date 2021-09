Beautiful, anticipazioni 6 settembre: non vedendo tornare Ridge, Brooke decide di raggiungerlo a casa di Eric.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Bill dire a Brooke che la ama ancora. Lo Spencer, spinto da Quinn Fuller, sperava di spingere la Logan a tornare da lui, ma lei lo ha rifiutato. Peccato che Ridge abbia origliato la loro conversazione, cogliendone solo una parte. Adesso il Forrester è convinto che la moglie lo tradisca con Bill Spencer ed è deciso a vendicarsi. Per questo è andato da Shauna, chiedendole di raccontarle i dettagli riguardo al loro matrimonio improvvisato a Las Vegas. Quinn è soddisfatta del suo operato: finalmente Shauna avrà quello che ha sempre sognato e Brooke non sarà più un problema per la famiglia.

Beautiful, anticipazioni 6 settembre: Quinn festeggia

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Brooke deciderà di andare a cercare Ridge. Non vedendolo tornare, infatti, la Logan penserà che l’ex marito stia avendo problemi nel richiedere l’annullamento del matrimonio con Shauna. Quando arriverà a casa Forrester, tuttavia, troverà il Forrester e la Fulton a letto insieme. La notizia la lascerà sconvolta.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Bill, dopo essersi fatto raccontare da Quinn ciò che è successo tra Ridge e Shauna, si chiederà se il Forrester non abbia ascoltato la sua conversazione con Brooke. Quinn sarà ancora più felice di sapere che Ridge ha frainteso. La situazione adesso è talmente intricata, che difficilmente Brooke potrà trovare un modo per uscirne pulita.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, lunedì 6 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa.