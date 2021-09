“A tutto volume”, Federica Nargi il bikini non copre quasi nulla. E quel seno? Tra un po’ esplode…- FOTO

Federica Nargi spiazza tutti i followers su Instagram e mostra una parte del suo repertorio fisico da incanto puro.

Meglio conosciuta agli occhi dei followers come la regina di Instagram e dell’estate 2021, Federica Nargi ha sorpreso tutti nel segno di una bellezza pazzesca e un’indole in generale, come pochi.

Sempre sorridente, solare e simpatica con tutti, persino in famiglia rappresenta il “sole” a tutte le ore della giornata. A giovare del suo spirito di positività è senz’altro la fiamma che ha accanto, l’ex bomber di Milan, Juve e Sassuolo, Alessandro Matri.

La coppia condivide quasi ogni giorno tanti meravigliosi attimi, proprio come accadeva ai primi tempi di frequentazione. Ora che la famiglia si è allargata la “musica” non è affatto cambiata.

La coppia è reduce da un’estate davvero bollente e ad elevate temperature. Nonostante l’ingresso nel mese di Settembre, la Nargi ha mostrato tutta la volontà di non perdersi neanche le ultime “gocce” di una stagione da ricordare

Federica Nargi, primo piano imperdibile. La FOTO di fine estate che infiamma il web

