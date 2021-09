Ludmilla Radchenko, il mini dress in pizzo blu fa sognare – FOTO

Ludmilla Radchenko tra un momento e l’altro si lascia immortalare col suo outfit mini. L’abito in pizzo su di lei è un sogno

Passano gli anni ma la bellezza di Ludmilla Radchenko non pare voglia affievolirsi ma si arricchisce sempre più di sensualità e femminilità. La modella russa negli anni è riuscita a esprimere l’arte a 360°, non solo in televisione nei panni di attrice ma anche come pittrice. Attualmente dedita alla sua arte, contemporanea e assolutamente fuori dagli schemi, per Ludmilla sono tantissimi i progetti a cui prende parte, soprattutto nella sua città di adozione, Milano.

I suoi post social raccontano tutto quello che c’è dietro un progetto, sacrifici e sudore che però portano i risultati sperati. La sua ultima foto però incanta tutti, l’outfit seduce e conquista.

Ludmilla Radchenko, gambe chilometriche in primo piano

In uno scorcio reso originale dalle sue opere, Ludmilla stupisce tutti con questa foto. Lei appare come sempre bellissima, seduta su una scultura contemporanea che ripropone una lattina di zuppa – in pieno stile Pop art – e circondata dall’arte. Un outfit che gioca molto sui contrasti, il minidress in pizzo blu è davvero elegante e suggestivo, col collo alto davanti per poi lasciarsi andare in una scollatura generosa sulla schiena a forma geometrica, questo dettaglio è quanto riflette dallo specchio.

La scelta del vestito le permette di mettere in mostra le gambe chilometriche e assolutamente toniche. Il viso è poco truccato ed i capelli lasciati sciolti e lisci. Le scarpe smorzano del tutto i toni eleganti per rendere il tutto più fresco. In effetti Ludmilla non si trova in un momento dedicato al relax, piuttosto si sta riposando vista la mole di lavoro che la riguarda.

Il post infatti è del marito, Matteo Viviani che ha speso per Ludmilla delle belle parole: “Pubblicità a mia moglie? CERTO CHE SÌ. Perché se lo merita. Perché si carica i furgoni di notte e perché si fa un c*** così. Sempre. E perché è una meravigliosa artista”.

Una dedica che ha commosso il web, in tanti infatti a complimentarsi con “La Iena” per i giusti riconoscimenti nei confronti della bellissima moglie. Non resta che augurarle un enorme successo per l‘inaugurazione prevista per oggi.