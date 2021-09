Antonella Mosetti regala sempre emozioni, in bikini fa una strage ed i fan esplodono di piacere. La showgirl è inarrivabile.

Antonella Mosetti continua ad essere un sogno ad occhi aperti per milioni di italiani e non solo, le sue curve sono montagne russe, si sale e si scende senza mai fermarsi. E’ lei la regina del web, non ha rivali.

La showgirl salita alla ribalta verso gli anni ’90 ha deciso di condividere ancora con i suoi follower su Instagram degli scatti davvero importanti, sembrerebbe che sia ancora in vacanza prima di riprendere ka quotidianità di settembre e gli impegni lavorativi.

Quest’anno per la Mosetti vi sono tantissimi traguardi da raggiungere e con grinta, passione e tanta professionalità, come sempre porterà tutto a termine non deludendo le attese di nessuno.

In milioni non vedono l’ora di ritrovarla sul piccolo schermo per dispensare perle di saggezza e perchè no anche strappare qualche sorriso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Silvia Toffanin, in casa Berlusconi un’altra donna ha preso il suo posto. Il nome

Antonella è V.M.18, il suo corpo è troppo per chiunque, fa una strage

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖥📽🎶🩰🎤 (@antonellamosetti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Maria Pia Calzone, eterna bellezza sul red carpet. L’attrice non ha rivali – FOTO

Antonella posa in piscina con un bikini a dir poco pazzesco che la impreziosisce e la rende divina, perizoma zebrato e triangolino color sabbia, i capelli sciolti ed ondulati, la showgirl non lascia scampo, il piacere è assicurato.

Nel solo guardarla la vista si bea di tanta perfezione, la fantasia inizia a volare e la showgirl diventa l’oggetto del desiderio di milioni di italiani. Il suo profilo Instagram seguito da 688mila follower è letteralmente esploso.

Sempre perfetta, sempre speciale, sempre divina, Antonella si impone nel mondo dello spettacolo con forza, con determinazione perchè sa di poter dare ancora tanto a chi da anni la segue con amore.

“Sei un sogno ad occhi aperti” dichiara qualcuno, “Sensuale, travolgente, unica, maliziosa, grazie di esserci sempre nella mia vita“. Antonella nel suo post si confessa: “Ho sognato che capivate l’ironia ,i doppi sensi e l’inverosimile…Il mondo era un posto meraviglioso” dice speranzosa la showgirl.

Antonella è una donna all’avanguardia, non ha tabù mentali ed è aperta a tutto, anche a credere che in questo mondo si possa capire l’ironia.