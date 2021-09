“Ballando con le stelle”, l’annuncio di Milly Carlucci: svelati i primi nomi

E’ tutto pronto per la nuova edizione di “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci e gli autori hanno scelto il cast che darà il via al programma

Sta per tornare uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano. “Ballando con le stelle” è in arrivo con tante novità e Milly Carlucci sarà alla guida, ormai da sedici anni, insieme alla giuria che sceglierà poi il vincitore.

Il 16 ottobre 2021 sarà la data d’inizio e da parte della conduttrice sono stati ufficializzati i primi sette concorrenti che parteciperanno alla trasmissione.

“Ballando con le stelle”, spuntano i primi 7 concorrenti

Su Tv sorrisi e canzoni si leggono i primi sette nomi che andranno a vivere l’esperienza di ballo più divertente di sempre. Stiamo parlando di Al Bano, il cantante pugliese è stato convinto a partecipare al cast, poi c’è Morgan, e ancora Mietta e la fantastica Sabrina Salerno.

Tra i concorrenti spuntano anche i nomi di Federico Fashion Style, il parrucchiere di Anzio e garanzia dei vip, poi ancora l’ex calciatore Fabio Galante ed infine l’attrice Valeria Fabrizi, conosciuta da tutti come suor Costanza di Che Dio ci aiuti.

“Ballando con le stelle” ha confermato anche la giuria, si aggiungeranno ad essa anche i due opinionisti Alberto Matano, Roberta Bruzzone e Alessandra Mussolini.

Tra le indiscrezioni si parla anche di Caterina Balivo, ma per il momento il suo nome non è stato ufficializzato. Anche Andrea Iannone, il pilota di Vasto, potrebbe essere un possibile concorrente, lo ha annunciato Tvblog.

Su Instagram spunta intanto il video promo del programma, Milly Carlucci è all’opera per rendere tutto magnifico e unico come sempre. La concorrenza si farà sentire, visto che su Canale 5 nello stesso periodo andrà in onda “Tu si que vales” con Maria De Filippi.