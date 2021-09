“Love is in the Air” anticipazioni 9 settembre: un capodanno particolare

Domani va in onda un nuovo episodio di Love is in the Air: Eda e Serkan sono molto più vicini da quando in azienda è arrivata la nonna di Eda

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t co n d I v I s o d a L o v e I s I n T h e A I r (. @e d a s e r k a n I t a l I a )

Love is in the Air è una delle serie tv turche più amate del momento: Eda e Serkan continuano a conquistare i loro fans ogni giorno. Sono diverse settimane oramai che non stanno più insieme ma Serkan le sta provando davvero per riuscire a conquistare la sua ex fidanzata. È arrivato l’ultimo giorno dell’anno e Serkan vorrebbe davvero tanto passare questo momento con Eda, ma non è facile riuscire a convincere dopo tutti gli eventi che sono avvenuti nella loro vita di recente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Silvia Toffanin, in casa Berlusconi un’altra donna ha preso il suo posto. Il nome

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Intanto Eda non sta vivendo un momento facile perché Balca continua a girare attorno a Serkan e, cosa più importante, sua nonna ha comprato tutte le quote di Efe e sta prendendo sempre più spazio all’Art Life. Ad aiutarla in questo periodo così complicato è Serkan e questo avvicina molto lui ed Eda, ma non è la stessa cosa che vuole sua nonna. Infatti, quest’ultima, si accorge che Balca è interessata a Serkan e ha intenzione di aiutare la donna a conquistarlo. Non sa che Serkan ha occhi solo per Eda, in particolar modo in questo momento in cui entrambi hanno intenzione di fare di tutto per riuscire a fare fronte comune contro la nonna di Eda.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Gigi D’Alessio e Denise, l’amore cresce e la FOTO fa impazzire i fan. Anna Tatangelo reagisce cosi

Eda e Serkan potrebbero riavvicinarsi definitivamente o lasciarsi andare per sempre, cosa succederà? Per scoprirlo, non ci resta che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani su Canale Cinque.