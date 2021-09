La meravigliosa Martina ieri al Lido è arrivata come un vulcano che ha portato una ventata di freschezza e classe davvero incredibile.

Gli ultimi giorni per Martina Colombari sono stati decisamente movimentati. Dalle sue Instagram stories capiamo perfettamente quanto abbia corso per non perdersi neppure una delle numerose opportunità lavorative che l’hanno coinvolta in questo periodo.

Prima al Fuori Salone a Milano dove ha presenziato come madrina ad uno degli eventi che la città metropolitana ha regalato agli appassionati di moda e design, poi la toccata e fuga a Venezia per il suo Red Carpet ed infine stamattina all’alba il rientro immediato per un nuovo shooting fotografico di cui però non ha ancora svelato nulla. Vediamo però come si è presentata ieri al Lido e ammiriamo il suo magnifico abito indossato per l’evento.

LEGGI ANCHE –> “Matrimonio a prima vista”, addio al nubilato folle per ex protagonista. Prima delle nozze festeggia così – FOTO

Martina Colombari ipnotizza i fan, classe da vendere e tanta seduzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

NON PERDERTI ANCHE —> “Auguri”, Federica Panicucci di bianco sul red carpet. L’emozione è indescrivibile – FOTO

L’ex Miss Italia è arrivata ieri a Venezia con un completo giacca e pantalone di lino marrone abbinata ad una camicetta color crema della stessa tinta dei sandali alla schiava indossati. Look casual per muoversi rapidamente tra le calli ed i canali della città a bordo del motoscafo che l’ha condotta al Lido per il suo défilé sul tappeto rosso.

Poi in men che non si dica la trasformazione: per lei un incantevole abito etno chic lungo fino ai piedi con fantasia paisley.

Il vestito di Martina Colombari a Venezia è del brand Etro della collezione autunno inverno 2021-2022 realizzato in 100% seta con un corpetto in crepe de chine con fiori ricamati cucito sopra una grande gonna a balze in crépon. L’elemento più seducente è però la scollatura a incrocio sul seno impreziosito da una meravigliosa collana di Cartier che lei ha saputo valorizzare nel migliore dei modi.

Anche stavolta la modella ha regalato grandi soddisfazioni al suo pubblico e alla critica che ha votato con il massimo punteggio il suo abito e l’eleganza mostrata. “Solo tu puoi far vedere cosa vuol dire aver classe” ha infatti scritto un fan per racchiudere il pensiero condiviso da molti.