“Capolavoro assoluto”, Mercedesz a pancia in giù fa venire le vertigini: posteriore di marmo. Un sogno – FOTO

Mercedesz strappa numerosissimi likes in seguito ad uno scatto “bollente” caricato su Instagram che lascia tutti a bocca aperta.

Non ce n’è davvero per nessuno quando la splendida Mercedesz sbarca sui social network, con il suo aspetto fisico da “Bronzo di Riace”.

La figlia d’arte di Eva, con la quale ha avuto più di un battibecco a distanza che n’è valsa la separazione dalla madre è andata avanti per la sua strada. La solitudine non le porta affatto nostalgia negli “affari” di famiglia e neppure in amore, dove le cose non sembrano girare nel verso giusto.

Nonostante ciò la posizione di Mercedesz di fronte ai giudizi dei followers di Instagram, non è affatto in discussione. Anzi la regina delle fashion girl in netta ascesa sul web ha rilanciato le sue ambizioni in concomitanza ad una delle manifestazioni estive a carattere musicale, più apprezzate dal pubblico.

Gli scatti all'”Open Air” di San Vittore, nelle vesti di conduttrice dell’evento rappresentano difatti il salto di qualità che in molti non si aspettavano di certo, in questo periodo di magra per l’influencer

Mercedesz, la visuale panoramica mette k.o. i fan: memorabile – FOTO

