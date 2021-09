La casa di carta, l’annuncio inaspettato di Jaime Lorente

Grandi sorprese in arrivo per Jaime Lorente, il protagonista di La Casa di Carta sta per diventare papà. Tutti i dettagli

E’ appena uscita la nuova stagione su Netflix di La casa di carta che sta riscuotendo molto successo. Ma c’è di più, Jaime Lorente, l’attore che interpreta Denver, diventerà presto papà e quindi i festeggiamenti saranno doppi.

Sarà una bambina e la notizia si legge sul settimanale Hola, dove l’artista ha fatto il grande annuncio. Ha sempre cercato di mantenere un certo distacco tra vita pubblica e privata, il gossip non gli piace.

Jaime Lorente: dal disagio all’amore, tutto sull’attore

Visualizza questo post su Instagram

Jaime Lorente in passato ha avuto dei problemi, all’apice del successo non è riuscito a trattenere l’ansia e le paure. E’ per questo che cerca di separare la fama dalla sua famiglia.

“Ho una persona che mi fissa una serie di linee guida perché, alla fine, quello che ho sofferto nel bene e nel male è stato improvviso, è stato molto intenso, è stato pesante. – ha spiegato GQ Spagna – E tutto è successo in pochissimo tempo, quindi mi sono impegnato con me stesso e con le persone che mi vogliono bene, ho dovuto lasciarmi aiutare a fare tutto nel miglior modo possibile”.

Così solo adesso scopriamo che sta per diventare papà ed è follemente innamorato della costumista di La Casa di Carta.

La loro piccola si dovrebbe chiamare Amaia e la coppia a quanto pare non vede l’ora di coronare un sogno. Dopo la nascita si pensa già al matrimonio? Per il momento non ci sono dettagli al riguardo.

Mancano solo due mesi all’evento tanto atteso, intanto l’attore si gode il successo dell’ultima stagione presente su Netflix e condivide con i fan gli ottimi risultati ottenuti fino ad ora. I follower su Instagram crescono a vista d’occhio, sono arrivati a 14 milioni e non perdono occasione di supportare e sostenere l’artista spagnolo.