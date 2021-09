Luca Argentero: conoscetete il nome di sua figlia? Il significato dietro questa scelta

Luca Argentero. Il celebre attore si è sposato da poco più di tre mesi con la collega Cristina Marino. I due sono già genitori di una splendida bimba: conoscete il suo nome?

Dopo una lunga relazione con la doppiatrice Myriam Catania (12 anni complessivi tra fidanzamento e matrimonio), il celebre attore Luca Argentero si è legato sentimentalmente alla collega Cristina Marino. Galeotto fu il set. I due si sono conosciuti nel 2015 durante la lavorazione del film “Vacanze ai Caraibi”.

Sono novelli sposi: la coppia si è sposata il 5 giugno scorso a Città della Pieve, in Umbria, comune di cui Argentero è anche testimonial. Erano già divenuti genitori della loro prima figlia, la piccola Nina Speranza, nata nel 2020. Come mai è stato scelto questo nome?

Luca Argentero e Cristina Marino: due genitori molto protettivi

Nina Speranza Argentero ha un anno e mezzo di vita. I suoi genitori sono molto attivi su Instagram anche per esigenze di lavoro. Condividono spesso immagini che li ritraggono per sponsorizzare i loro ultimi progetti, tuttavia, nessuno dei due ha mai esposto pubblicamente il volto della bambina.

Spesso diffondono scatti molto dolci di particolari del corpo della piccola: un piedino, una mano, i giochi fatti in spiaggia ma sempre ritratta di spalle. Alcuni utenti curiosi (e forse un po’ invadenti) chiedono insistentemente di vedere il frutto di due attori così belli e conosciuti ma ottengono sempre un netto rifiuto.

Cristina Marino in persona ha scritto, perentoria, parole di disappunto al riguardo: “Penso che ogni madre debba postare quel che gli pare: io personalmente non ho voglia che Nina diventi argomento di bar, non mi va e preferisco tutelarla. Fatevene una ragione! Quando mi andrà, se mi andrà, pubblicherò una foto della faccia di mia figlia, al momento non è così”.

Ciò che è trapelato, invece, è la motivazione che sta dietro la scelta del nome della bambina.

Nina semplicemente è un nome che piaceva alla Marino e Luca Argentero ha approvato perché la sua stessa nonna veniva chiamata Ninì. Speranza ha una duplice valenza: è un omaggio alla nonna di Cristina ma racchiude anche un auspicio benevolo.

La bambina è nata, infatti, nel 2020, un anno difficile per tutti, segnato dalla pandemia da Covid19. L’augurio per lei è che possa vivere in un mondo migliore, con ottimismo e fiducia nel futuro.