Stefano De Martino e quell’insulto che non si dimentica. Le parole assurde

Tutti sanno chi è Stefano De Martino, ma pochi conoscono alcuni particolari della sua vita. Scopriamone insieme qualcuno

Stefano De Martino è da tutti conosciuto per essere stato uno degli allievi di “Amici”, arrivato secondo come ballerino ha poi sfondato nel mondo dello spettacolo come conduttore.

La sua storia con Belen Rodriguez lo ha reso ancora più noto ed oggi è uno tra i più seguiti sul web. C’è un dettaglio della sua vita che nessuno conosce, un evento particolare che gli cambiò la vita.

Stefano De Martino non ha mai dimenticato quell’episodio

Dopo aver partecipato al talent di Maria De Filippi, Stefano De Martino firmò un contratto con la Complexions Contemporary Ballet. La vita da ballerino però è durata poco, visto che una volta sposato con Belen Rodriguez ha voltato completamente pagina.

All’epoca della relazione, furono in tanti ad appellargli l’aggettivo di “mantenuto” visto che per molto tempo il suo talento si nascose dietro la fama della moglie, oggi ex.

Nonostante tutto, il ballerino cercò sempre di seguire la sua strada e quindi decise di aprire un negozio di abbigliamento a Milano dove posava come modello, ma sempre in coppia con la showgirl argentina.

Poi la svolta, il 2015 fu per l’ex marito di Belen un anno speciale e ricco di sorprese. Iniziò la sua carriera televisiva. Oggi è un conduttore, opinionista e presto attore visto che è impegnato con le riprese di Il giorno più bello.

Molto attivo sui social, è seguito da quattro milioni e mezzo di fan che lo ricoprono di complimenti e non perdono occasione di lasciare qualche like.

L’amore per suo figlio Santiago è infinito, De Martino è un padre modello, affettuoso e premuroso. Non ha mai trascurato il piccolo, neanche un istante, tutte le altre cose vengono dopo il bambino. Davanti a lui, anche la carriera può aspettare.