“Grande Fratello Vip”, prima polemica dopo le immagini della nuova casa

Il Grande Fratello Vip è pronto a ripartire: proprio ieri sul sito ufficiale è partita la primissima diretta, ma quanto visto non ha soddisfatto i telespettatori

Mancano tre giorni all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, e già è partita la primissima dinamica. Proprio ieri è scoppiata una polemica nei confronti degli autori del programma più famoso del momento: si tratta delle fotografie sul muro della casa. Casa che è stata completamente stravolta in occasione della nuova edizione. Infatti, è difficile riconoscerla ora, a giudicare dalle prime foto che sono uscite fuori. Ieri, addirittura, sul sito ufficiale è partita una diretta dalla casa.

Grande Fratello Vip, prima polemica a pochi giorni dall’inizio

Quando sono uscite fuori le prime immagini, i fans del programma hanno scoperto qualcosa di spiacevole: tra le tante fotografie che hanno appeso in casa, c‘è una del bacio scambiato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli in occasione del gioco che i due fecero all’inizio del loro percorso lo scorso anno. Accanto alla foto gigante del bacio, quella del bacio tra Pierpaolo e Giulia, sempre in piscina e degli ultimi tempi. I fans della coppia “Prelemi” ha trovato di cattivo gusto la decisione di mettere i due baci vicini, soprattutto perché ad oggi Pierpaolo ed Elisabetta non hanno più rapporti e lui, invece, è felicemente fidanzato con la sua Giulia da ormai quasi un anno. Nel pomeriggio di ieri è scoppiata una polemica: neanche gli ex fans di Elisabetta e Pierpaolo sono felici di quella fotografia.

La sesta edizione non è ancora cominciata e sono già sorte le prime polemiche tra i fans: Alfonso Signorini avrà modo di chiarire questa faccenda una volta arrivato il tanto atteso 13 settembre 2021?