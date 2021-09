“Un Posto al Sole” anticipazioni 10 settembre: Rossella è nei guai

Rossella Graziani ha cominciato il suo lavoro in ospedale da Ornella: purtroppo, il dottore a cui è stata affidata, è il ragazzo che ha rincontrato in discoteca

Nelle puntate precedenti di Un Posto al Sole, abbiamo visto Renato rischiare la sua incolumità a causa di quanto accaduto la sera dell’aggressione di Susanna. Il padre di Niko si era recato dalla ex fidanzata di suo figlio per dirle di lasciarlo in pace, e poco dopo Susanna ha subito l’aggressione. Per questo motivo la polizia sospetta fortemente di lui. Intanto Susanna in ospedale non se la sta passando bene, la sua vita è sempre di più appesa al filo di un rasoio.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Rossella, per la prima volta, ha fatto una cosa che non le era mai successo: ha deciso di uscire con Vittorio, qui ha incontrato di nuovo il ragazzo che l’ha salvata la mattina e hanno trascorso la serata a ballare e poi a baciarsi. Il giorno dopo è andata a lavoro con i postumi di una sbornia e qui ha incontrato ancora una volta lui, per poi scoprire che sarà il suo responsabile. Questo è davvero un guaio per Rossella, che ora si ritrova a dover lavorare a stretto contatto con il ragazzo che ha conosciuto in discoteca e con cui ha trascorso tutta la sera. Riusciranno i due ad andare d’accordo e a non lasciarsi influenzare da quello che è accaduto tra di loro?

Serena è sempre più disperata a causa di Filippo che sta lavorando a stretto contatto con Viviana: inizia a temere che i due possano riavvicinarsi.