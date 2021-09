L’ultima di Anna Tatangelo è un’immagine di estasiante sensualità, in calze a rete e look anni ’80, nessuno può fermarla: “è fenomenale”.

Ormai annoveratasi pubblicamente anche nel doppio ruolo di atletica e carismatica showgirl, la sempre allegra cantante classe 1987, Anna Tatangelo, dimostra di essere in ottima forma. Cambiamenti su larga scala risultato ormai evidenti nel suo stile di vita. Quanto nel suo modo di fare musica. Da quei primi inizi, nel lontano 2002, affacciandosi sul panorama musicale con l’indimenticabile romanticismo del brano di “Un nuovo bacio“, all’ancora persistente entusiasmo di oggi. “Essere una donna“, per la contemporanea giudice di “All Together Now“, non è mai stata una questione da prendere sottobraccio, riuscendo a trasmettere le sue emozioni quanto la sua grinta al grande pubblico.

La talentuosa interprete di “Serenata” ha condiviso con i suoi fan poche ore fa un’istantanea che illustra uno spettacolo “fenomenale“.

Anna Tatangelo: in calze a rete e shorts. Delirio di sensualità per una coppia “fenomenale”

