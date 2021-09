Diletta Leotta show: la canotta disegna forme perfette: unica – FOTO

Diletta Leotta. La procace giornalista siciliana ha infammato i gossip estivi degli ultimi mesi. Pronta a una nuova stagione televisiva, è la numero uno anche sul web

Il pubblico sportivo italiano può contare sulla professionalità di un’eccellente giornalista come la siciliana Diletta Leotta. La giovane, classe 1991, è balzata spesso agli allori della cronaca rosa anche grazie alla sua avvenenza e procacità fuori misura che hanno fatto di lei un autentico sex symbol dei nostri giorni.

Per questo motivo anche la sua vita amorosa è stata spesso oggetto del “chiacchiericcio” da salone da parrucchiere. Se l’anno scorso si accompagnava al pugile Daniele Scardina, il 2021 ha visto fiorire la storia d’amore con l’attore turco Can Yaman. Tutto finito tra di loro?

LEGGI ANCHE >>> La Casa di Carta. Sapete quanto guadagnano gli attori della serie? Cifre incredibili

Diletta Leotta: storia finita con Can Yaman? Lei ha un’altra passione tra le mani

Sono sempre più cariche di prove le indiscrezioni che vedono finita la love story tra Diletta Leotta e Can Yaman. La giornalista catanese ha festeggiato il suo trentesimo compleanno il 16 agosto scorso con un mega party nella sua città natale: del fidanzato non si è vista nemmeno l’ombra.

Altro indizio: il seducente attore turco è approdato al lido di Venezia in occasione della 78esima Mostra del Cinema, mostrandosi particolarmente complice e affiatato con la collega Moran Atias. Anche Diletta Leotta è arrivata nella città lagunare ma in solitaria. Inoltre, i fan più attenti hanno notato la scomparsa dalla mano della giornalista del vistoso anello di fidanzamento che Can Yaman le aveva regalato.

Sipario calato sulla loro liaison? Nessuno dei due ha voluto esprimersi al riguardo.

LEGGI ANCHE -> Carlo Conti, sapete quanto ha speso per la sua residenza? La cifra è impressionante

Diletta Leotta ha un altro grande amore a regalarle soddisfazione: il suo lavoro. La giornalista ha una carriera lanciatissima che la vede impegnata su più fronti. E’, infatti, una voce consolidata di Radio 105 nel programma “105 Take Away”, in compagnia di Daniele Battaglia. Inoltre, continua a essere presente sulla piattaforma DAZN che si è aggiudicata i diritti per le partite del campionato di Serie A fino al 2024.

Nelle Instagram Stories pubblicate dalla stessa Diletta Leotta è possibile vederla attiva proprio a Radio 105. Offre un’immagine meravigliosa ai suoi fan in una versione sportiva ma chic: sneackers ai piedi, comodi jeans bilanciati da una canotta rosa, molto attillata, che lascia scoperti gli addominali e segna le sue curve procaci. Una gioia per gli occhi.