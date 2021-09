“Pronte per Amici”, Federica Pellegrini, balletto sensuale in acqua: posteriore da medaglia d’oro – VIDEO

Un’effervescente Federica Pellegrini strappa applausi a scena aperta durante una performance da urlo: pronta per Amici.

La splendida, Federica Pellegrini ha lasciato ancora una volta il segno sui social network. L’ultimo giorno del weekend è iniziato nel migliore dei modi, proprio come i fan si aspettavano.

Tra una sbracciata e l’altra, la campionessa dei 200 metri in stile libero si gode un po’ di meritato relax, dopo le ultime uscite professionali. Un’esercitazione subacquea da appalusi scroscianti è ciò che è emerso nelle ultime ore, in compagnia di un’amica per la pelle.

Le due “sirene ballerine” hanno dato spettacolo, restando per tanti minuti sott’acqua. Federica ha conquistato la scena trattenendo il fiato per lungo tempo, a ritmo di musica rock. Le due ballerine sembravano essere pronte per affrontare un qualsiasi provino di “Amici“.

I fan hanno avuto soltanto gli occhi per lei, dopo una ‘giravolta’ da far perdere la testa tutto in una volta. In evidenza un posteriore da “Medaglia d’oro” che manda in visibilio la platea sugli spalti

Federica Pellegrini, il ballo sensuale in piscina: favolosa – VIDEO

