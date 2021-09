L’arrivederci di Dayane Mello risuona come una promessa meravigliosa: “siamo tutti con te”, il suo countdown è un inno alla più estasiante sensualità.

In attesa di volare nuovamente alla volta della sua cara terra d’origine, il Brasile, e realizzare così uno dei suoi desideri più grandi, la meravigliosa modella e showgirl Dayane Mello, che in molti nella penisola ricordano come l’ex finalista in total pink spettacolare nella scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“, adesso ha voluto dare voce, altrettanto eccentricamente, alla sua gioia.

La promessa di Dayane quest’oggi, 12 settembre, tra l’altro a poche ore dall’incipit della nuova edizione del “GF VIP”, prima di cimentarsi in questa inedita ed esuberante avventura da protagonista, sarà quella di voler dar sfogo ai suoi sentimenti entrando in scena con un irresistibile look da cowgirl.

Dayane Mello, un countdown di estasiante sensualità. Meravigliosa creatura: “siamo tutti con te”

