Gianmaria Antinolfi è uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Nel mondo del gossip, è diventato conosciuto per il suo flirt con Belen Rodriguez

Gianmaria Antinolfi è uno dei nuovi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. È un imprenditore di origini napoletane, che lavora nel settore del lusso e che ad oggi vive a Milano. Si è laureato a Napoli alla prestigiosa università “Federico II”, per poi prendere un master alla Bocconi di Milano. Della sua famiglia non si sa molto, solo che sua madre Esmeralda è una imprenditrice famosa partenopea, proprietaria di una società di organizzazione di eventi. Lui è entrato nel mondo del gossip quando ha avuto un flirt con Belen Rodriguez, conosciuta ad una festa organizzata da sua madre.

Gianmaria Antinolfi, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Gianmaria è un imprenditore molto famoso nel mondo della moda, ed è pronto a raccontare nella casa più spiata d’Italia per raccontare la sua storia. Tutti si domandano se parlerà anche della storia che ha avuto con Belen, che al momento è felice con il suo Antonino e la bambina che hanno appena avuto insieme. Non sappiamo nulla sulla sua storia amorosa, se ha una fidanzata oppure no, nel caso nel reality avrà modo di conoscere qualcuno nella casa più spiata d’Italia. Tutti si chiedono che tipo di concorrente sarà, e per scoprirlo non ci resta da fare altro che attendere la prima puntata che andrà in onda domani sera su Canale Cinque.

Intanto sui social Gianmaria sembra piuttosto simpatico: i telespettatori sono molto curiosi, ma avranno senza ombra di dubbio l’occasione di conoscerlo meglio.