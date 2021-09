Jo Squillo è una delle nuove concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. La cantante è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia

Jo Squillo è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip: nata nel 1962, è un volto noto del mondo dello spettacolo. La sua carriera è cominciata come cantante e come cantautrice, per poi diventare conduttrice televisiva. La sua prima incisione risale al 1980 come membro del gruppo femminile Kandeggina Gang. Il gruppo era caratterizzato da forti accenti anti maschilisti che spesso ribadivano loro stessi nei loro show. Insomma, era un vero e proprio spettacolo che divertiva tutti.

Jo Squillo, nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Nel corso degli anni ottanta, Jo ha sperimentato diversi correnti musicali e ha inciso canzoni diventate famose anche all’estero, come in Spagna. Il successo è arrivato quando nel 1991, insieme a Sabrina Salerno ha inciso “Siamo donne“, che è stata cantata e ascoltata da tutti, anzi, è una canzone che viene ascoltata ancora oggi ogni giorno. Successivamente si è dedicata alla televisione, dove ha condotto diversi programmi televisivi. Poi sono arrivati i reality, e nel 2019 ha partecipato all’Isola dei Famosi dove è stata una dei naufraghi in casa. La sua esperienza però terminò troppo presto a causa di un infortunio imprevisto. Adesso però Jo non ha intenzione di fermarsi davanti a niente e nessuno: vuole portare a termine questo suo percorso nella casa.

Durante il periodo della quarantena, Jo ha fatto ballare tutti facendo la DJ su Instagram. Pare essere pronta a far ballare anche tutti i suoi inquilini: voi siete pronti a scatenarvi insieme a lei? Sembra proprio che da domani con la Squillo ci sarà da ridere.