Monica Bertini fa all-in, camicia sbottonata e seno esplosivo. Che domenica bestiale, fan in fibrillazione – FOTO

Monica Bertini non lascia spazio all’immaginazione, scopre le sue carte così come sono, perfette per fare all-in ed i fan non hanno occhi che per lei.

Nata a Parma nel 1983, Monica Bertini, si diploma al liceo linguistico per poi trasferirsi a Milano e studiare all’Università IULM, scienze della comunicazione e dello spettacolo. In seguito la passione giornalistica prende il sopravvento e consegue anche un master in giornalismo sportivo.

Dal 2010 è una giornalista pubblicista ed ha debuttato in televisione nel 2013 con “SportItalia”. La giornalista si è sposata nel 2011 con Giovanni La Camera, ma dopo 2 anni di matrimonio l’amore finisce ed i due si separano.

Questa prima ed importante delusione d’amore le ha permesso di tuffarsi al 100% nel mondo del lavoro, negli anni ha costruito la sua brillante carriera, il pubblico la ama ed ora non si può fare a meno di lei.

Monica Bertini non lascia spazio all’immaginazione, è perfetta dentro e fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

La bellissima Monica è seguitissima su Instagram dove all’attivo vanta 382mila follower, la maggior parte dei fan la ama e l’apprezza per il suo fascino, la sua personalità, la sua allegria, la sua professionalità e le sue forme esplosive.

L’ultimo scatto postato sul suo profilo ha mandato in fibrillazione parecchi ammiratori, la dolce Monica voleva solo invitare tutti a seguirla su Italia1, stasera alle 21.20 con “Pressing”, subito dopo le partite di Serie A, ma la foto non ha lasciato scampo.

Con sguardo e sorrisetto malizioso, Monica siete ad una scrivania, il tubino nero le contiene a malapena il seno, perfetto ed abbondante, la camicetta bianca non fa altro che attirare l’attenzione proprio lì. I fan si sono scatenati nel commentare, “Sei bella da impazzire, va in onda vestita così” qualcuno ha scritto, “Tu sei la perfezione, un frutto proibito e succoso” risponde qualche altro.

Monica sicura di se incassa i colpi e le innumerevoli emoticon che le hanno rallegrato la giornata. Con aria sognante augura una buona domenica a tutti, come potrebbe essere diversamente dopo questa visione paradisiaca?