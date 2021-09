L’amatissima e seguitissima attrice Ursula Corbero ha condiviso un post su Instagram che ha mandato in visibilio la platea.

Ursula Corbero è un’attrice di fama internazionale: la nativa di Sant Pere de Vilamajor ha raggiunto il successo indossando i panni di Tokyo ne ‘La casa di carta’. Il suo personaggio, contraddistinto da un carattere forte e dal mistero, è amatissimo dai fan di tutto il pianeta. La Corbero vanta un seguito mostruoso su Instagram: il suo account possiede ben 23,1 milioni di followers.

L’attrice ama pubblicare fotografie impressionanti in cui mette in mostra la sua avvenenza, la sua sensualità e la sua bellezza. Questo pomeriggio, la catalana ha catturato l’interesse dei segaci condividendo uno scatto magnifico.

Ursula Corbero lingua di fuori e momento di ghiaccio: il momento più importante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> La casa di Carta 5. Il destino di Tokyo: l’ipotesi che rimette in gioco i piani del professore

La quinta stagione de ‘La casa di Carta’ è iniziata in modo esplosivo: dopo i primi cinque episodi mostrati a settembre, i fan sono in trepidazione e attendono con l’ansia l’arrivo di dicembre per vedere il gran finale. Tralasciando gli spoiler, Tokyo impersonata dalla bellissima Ursula Corbero è stata ancora una volta uno dei personaggi più importanti. Nella foto postata dall’attrice su Instagram questo pomeriggio, è presente uno dei momenti più importanti della serie.

La 35enne è con la lingua di fuori e osserva il tutto con uno sguardo di ghiaccio che fa impietrire anche i telespettatori e i followers (in questo caso). La sua bellezza è come al solito devastante. La nativa di Barcellona ha riportato nella didascalia una frase molto forte. Lo scatto di oggi ha già superato quota 2 milioni di likes.

LEGGI ANCHE >>> La Casa di Carta. Sapete quanto guadagnano gli attori della serie? Cifre incredibili

Ursula ama tantissimo allenarsi: in un’intervista la 32enne rivelò di amare esercizi per le gambe, soprattutto gli squat, e di seguire un’altra grande passione, lo yoga.