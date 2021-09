La bella Alena Seredova ha condiviso una foto dolcissima con il suo amore, è l’inizio di un nuovo anno e lei lo inizia con lui

Alena Seredova ha condiviso su instagram una foto insieme al suo amore grande, inizia la settimana nel modo migliore. La Seredova ha accompagnato a scuola il figlio più grande per l’inizio di un nuovo anno scolastico. La pausa estiva ormai è finita da tempo e ora bisogna tornare sui banchi e vale anche per i figli dei vip. La showgirl ha condiviso una dolce foto con il primogenito Louis Buffon, lei sorride e lui un pò meno consapevole del fatto che ora deve faticare.

Alena Seredova vive per i suoi figli

La Seredova è una mamma perfetta e attenta, lei vive per i suoi figli che sono tre. Due più grandi avuto dal legame con il calciatore Gigi Buffon e la piccola e ultima arrivata Vivienne avuta dalla recente relazione con l’imprenditore Alessandro Nasi. Come ha raccontato più volte la stessa Seredova non è stato facile per lei ricominciare da capo e innamorarsi di nuovo. Ha confessato tempo fa che quando ha cominciato a frequentare Nasi lei pensava ancora al suo ex marito e piangeva per lui. Tuttavia Nasi è stato in grado di starle accanto nel modo giusto e di aspettare che fosse pronta a voltare pagina, e così è stato.

Oggi è felice e appagata della sua vita. A Buffon non ci pensa più, ora è solo il padre dei suoi figli ma non ci sono rapporti tra loro. Anche lui vive la sua vita felicemente insieme ad Ilaria D’Amico e al loro figlio. Tempo fa la Seredova aveva dichiarato che sono due famiglia bellissime ma separate e non un unica famiglia allargata. Questo perché nonostante tutto sia ormai passato, un pò di astio e risentimento rimane nell’aria. Come d’altronde succede quasi sempre alla fine di un matrimonio, specialmente se uno dei due ha tradito spudoratamente mentre l’altro era ancora innamorato. La Seredova inoltre anche nella carriera sta ottenendo successo.

Sui social è seguita da 582 mila persone e in molte le chiedono consigli. Da poco ha anche cominciato a lavorare per Wagz tale dove racconta la sua vita di mamma, donna in carriera ed ex moglie di un calciatore. Le Wagz sono infatti le fidanzate e mogli di calciatori. Seppur lei non lo sia più, in passato lo è stata e ha tanto da raccontare su quel mondo e sulla sua vita personale.