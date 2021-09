Un evento imperdibile e memorabile quello degli MTV Music Video Awards di quest’anno, si festeggiano tre anniversari

Il ritorno di un evento che vede al centro dell’attenzione musica dal vivo in una location al chiuso, e mica un evento a casa. Si tratta degli MTV Video Music Awards, uno degli eventi musicali più importanti del mondo e che vede moltissime celebrità riunite per assistere alle premiazione delle canzoni e video musicali più apprezzati e amati dell’anno. Ieri si è tenuto il grande evento ed è stato un grande ritorno.

Gli MTV Awards tornano e ci regalano l’aria di celebrità che ci mancava

L’evento si è tenuto al Center di Brooklyn ieri, ed è stato anche importante per la data in cui si è svolto. Il giorno dopo le celebrazioni della ventesima commemorazione dell’attentato terroristico dell’11 settembre 2001. Una data importante per gli americani e per tutto il mondo. Ma non è l’unico anniversario, infatti quest’anno si celebrano 40 anni del canale MTV. In America il canale iniziò nel 1981 il primo agosto, mentre in Italia l’esperienza è iniziata nel 1997 il primo settembre. La prima volta che la musica prende la forma del video e non più della radio. Inoltre MTV segna il passaggio della musica hip hop nel mainstream, contribuendo alla nascita della cultura pop stessa. Il primo vero passo verso l’era digitale fatta di video e immagini, lo step che ha segnato l’avvicinamento ai giovani. Ad oggi MTV è presente in bene 180 paesi e gli spettatori sono 1 miliardo.

Tutti gli artisti più importanti si affidano ad MTV quando devono lanciare un disco nuovo o fare un concerto live. La stessa Madonna per citare un nome rilevante e importante nel mondo della musica. Qualsiasi artista più o meno noto che vuole avere successo non può non apparire su MTV. A segnare questo evento è anche il nuovo trofeo per il vincitore che prende le sembianze del moon person e non più man per non fare distinzioni di genere. Vediamo ora le candidature: Justin Bieber, The Kid LAROI, Ozuna, Jack Harlow e Tainy con sette candidature. Chloe, Shawn Mendes, Twenty-one pilots,Lil Nas X, Camila Cabello, Olivia Rodrigo questi ultimi tre con cinque candidature ognuno.

Premio alla carriera per Gun Kelly, Travis Baker e i Foo Fighters. Tutti questi artisti si sono esibiti nella serata che ha segnato il ritorno degli MTV Music Awards nella cerimonia che torna dopo 8 anni e post covid. VMA sono stati presentati da Doja Cat ma poi sul palco si sono alternati vari artisti per presentare i premi, come Billie Eilish, Conor Mc Gregor, Megan Fox, Rita ORa e anche Avril Lavigne e tanti altri. Anche Ed Sheeran presente con il suo nuovo brano Shivers. Questa sera la replica degli Awards sarà disponibile sul MTV dalle 21,10.

Il red carpet dei VMA sono stati all’altezza delle aspettative. Tanto glamour, trasparenze quelle di Megan Fox più che altro che ha indossato uno strato di tulle trasparente color carne con lingerie in vista. Oppure una Jennifer Lopez, reduce da un più elegante red carpet a Venezia, ha scelto una minigonna con spacchi laterali sulle cosche tenuti legati da dei laccetti sexy e top sempre con laccetti sul decolleté.

Sicuramente è stato il red carpet della trasgressione e del coraggio. Come Asahanti che si è presentata con un look decisamente non convenzionale fatto di strisce nere, reggiseno e slip in vista e metà gonna soltanto.