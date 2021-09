Si tuffa nel lago per un bagno con le amiche: morta ragazza di 31 anni

Una ragazza di 31 anni è morta sabato dopo essersi tuffata, insieme a due amiche, nelle acque del lago di Bilancino a Barberino di Mugello (Firenze).

Si era tuffata nel lago per una nuotata insieme a due amiche, ma non è più riemersa. Questo il tragico destino di una ragazza di 31 anni annegata sabato nelle acque del lago di Bilancino a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. A lanciare l’allarme erano state le due amiche che, tornate a riva, si sono accorte dell’assenza della 31enne. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno avviato le ricerche, purtroppo, conclusesi qualche ora più tardi con il ritrovamento del cadavere della ragazza.

Dramma nelle acque del lago di Bilancino a Barberino di Mugello, comune in provincia di Firenze, dove sabato mattina una ragazza è annegata mentre faceva un bagno.

Rachele Messina, 31enne di Gavinana e volontaria all’ospedale Meyer di Firenze, riportano fonti locali e la redazione di Fanpage, si era recata insieme a due amiche presso il lago per trascorre una tranquilla giornata di relax. Durante la mattinata, le tre si erano tuffate in acqua, ma la 31enne non è più riemersa. Una volta tornate a riva, le due amiche non hanno più visto Rachele ed hanno iniziato a cercarla chiamando i soccorsi.

Presso il lago sono arrivate le squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco, le unità cinofile, i carabinieri e l’equipe medica del 118 che hanno avviato le ricerche. I sommozzatori hanno scandagliato le acque del bacino e, qualche ora dopo, in serata, scrive Fanpage, hanno rinvenuto il corpo della giovane donna in punto, dove l’acqua era bassa. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto per annegamento.

Diffusasi la notizia della tragedia sono stati numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore per la famiglia della 31enne, figlia di un medico di famiglia di Firenze. Tra i tanti messaggi, anche quello dell’Ordine dei Medici di Firenze che ha voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso una nota pubblicata sul sito.

“Vogliamo manifestare – si legge nella nota- tutta la nostra vicinanza e solidarietà al nostro collega e amico Emanuele Messina e alla sua famiglia per la tragica scomparsa della figlia Rachele. Una notizia terribile che ci lascia senza parole e con profondo rammarico”.