Anna e Gigi, la confessione inedita sul primo incontro: “Vi spiego come ci siamo innamorati” – VIDEO

Anna Tatangelo, la confessione inedita sul primo incontro con Gigi D’Alessio: “Vi spiego come ci siamo innamorati”

Hanno fatto sognare migliaia di telespettatori con la loro storia d’amore d’altri tempi. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati, per diversi anni, una delle coppie più affiatate del panorama televisivo. Nel 2010, a coronamento del loro rapporto, ci ha pensato l’arrivo di Andrea, primo e unico figlio della coppia. Quest’oggi, a distanza di un anno e mezzo dalla separazione che aveva sconvolto i fan, il partenopeo proverà nuovamente la gioia della paternità assieme alla compagna Denise, mentre la Tatangelo si gode la relazione con il fidanzato Livio Cori. Ma come si conobbe la coppia più amata della tv? Un’intervista rilasciata dalla cantante alcuni anni fa rivelava una serie di dettagli inediti.

Anna e Gigi, la confessione inedita sul primo incontro – VIDEO

Sugli attuali rapporti tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, i giornali di gossip speculano ormai da settimane. In tanti sostengono che l’artista di Sora sia affranta a causa della notizia da poco annunciata dall’ex compagno: D’Alessio diventerà infatti papà per la quinta volta, assieme alla sua nuova fiamma. I followers, che li hanno sostenuti fino alla fine, si sono sempre chiesti come sia nata la storia d’amore che ha davvero fatto sognare tutti. La risposta arriva da una vecchia intervista rilasciata da Anna Tatangelo.

“Ci siamo conosciuti all’Arena di Milano“, ha esordito la cantante, che all’epoca del primo incontro con Gigi aveva appena 16 anni ed era reduce dal successo di “Sanremo Giovani”. “Mi ricordo che io presi un pezzo di carta ed una penna, andai lì e gli chiesi: ‘Gigi, mi fai un autografo?’ E lui mi rispose: ‘Ah, ma tu sei la Tatangelo!“. Di lì a pochi anni, Anna e Gigi si sarebbero ritrovati ed avrebbero formato una splendida famiglia.

L’unione, non senza alti e bassi, è sopravvissuta illesa fino al marzo del 2020. Da quel giorno, la Tatangelo e D’Alessio hanno intrapreso strade diverse, pur non avendo mai negato il sentimento che li ha uniti e che continuerà per sempre ad unirli.