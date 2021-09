Anna Tatangelo, la splendida cantante osa con un look sportivo per cominciare bene la settimana, ma le trasparenze mettono in pericolo il web.

Anna Tatangelo, la bellissima e talentuosa interprete di numerose hit di successo, è molto seguita sui social. Attraverso il canale Instagram la Tatangelo comunica ai suoi fans tutto ciò che riguardano i progetti lavorativi come il suo ultimo post dove la cantante ha fatto trapelare qualcosa…

Ovviamente c’è lo spazio anche per la vita privata e di questo i fans ne sono entusiasti: le foto di recente insieme al cantante Livio Cori hanno sicuramente lasciato spazio a commenti felici per la nuova coppia. Momento magico per “Lady Tata” il cui ultimo post è diventato subito virale.

Anna Tatangelo, le trasparenze per addolcire il lunedì

