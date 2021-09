Enrico Letta, ottimismo sulle “nuove battaglie dei diritti”: Salvini smorza l’entusiasmo

Enrico Letta (PD) si è espresso in merito ai prossimi passi che muoverà il suo partito: Green Pass, DDL Zan e Ius Soli prioritari.

È fiducioso Enrico Letta circa i risultati che otterrà in Parlamento sulle quelle che definisce “le nuove battagli sui diritti”. Il leader del Pd è certo che Ddl Zan e una nuova legge sulla cittadinanza otterranno i voti che servono per essere approvati. Matteo Salvini ha voluto, però, subito smorzare l’entusiasmo del vertice Dem, sottolineando come Letta sarebbe ben consapevole che si tratta di provvedimenti che non passeranno mai.

PD, Enrico Letta fiducioso su Green Pass, Ddl Zan e Ius Soli

Enrico Letta si è mostrato altamente propositivo riguardo al futuro. Per il leader dei Dem, infatti “le nuove battaglie” sostenute dal suo partito, con ogni buon pronostico otterranno la fiducia che meritano.

In primis, stando a quanto riporta Tgcom24, Letta avrebbe nuovamente ribadito la posizione del Pd sulla questione Green Pass. “Il vaccino è libertà” ha esclamato il leader Dem che si è detto altresì pronto a sostenere il Governo qualora volesse proporre l’obbligo vaccinale.

Leggi anche —> M5S, le parole di Giuseppe Conte stizziscono i suoi: “Fa campagna per il Pd”

La campagna, ha proseguito Letta, va portata avanti per consentire al Paese di uscire dalla pandemia. All’appello mancano ancora 10 milioni di italiani, circostanza che potrebbe rendere vulnerabile l’Italia a causa delle varianti. In chiosa (forse) una frecciata ai suoi antagonisti: “Chi è ambiguo su Green pass e vaccinazioni è contro la salute degli italiani – riporta Tgcom24- ed è contro le imprese e i lavoratori“.

Leggi anche —> Matteo Salvini, le frecciate sul Green Pass e sull’incontro con la Ministra Lamorgese

Non sono mancate considerazioni su altri temi importantissimi come lo Ius Soli ed il Ddl Zan. Nelle more che questa legislatura volga al termine, il Pd ha intenzione di realizzare i suoi obbiettivi: “Le battaglie sui diritti troveranno risultati: arriveremo all’approvazione del ddl Zan e vogliamo usare un anno e mezzo di legislatura per non ripetere l’errore che facemmo alla fine della scorsa legislatura di non varare una nuova legge sulla cittadinanza“. Queste le parole di Letta che sul punto pare essere altamente ottimista.

Immediata la replica di Matteo Salvini che smorza l’entusiasmo del Dem affermando, riporta Tgcom24, che quest’ultimo sarebbe ben consapevole di non avere speranze di passare in Parlamento. Per il leader del Carroccio le priorità del Paese sarebbero ben altre come lavoro e pensioni. Ius Soli e ddl Zan di converso sarebbero le ultime.