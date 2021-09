Elisabetta Gregoraci ha emozionato il popolo del web condividendo un ricordo speciale. Subito è tripudio di like e commenti per la showgirl.

Elisabetta Gregoraci continua a stupire il popolo del web? Dopo l’incredibile sfilata sul Red Carpet di Venezia, in cui ha sfoggiato un abito azzurro pazzesco, la showgirl ha condiviso sulla sua pagina Instagram, seguita da 1,9milioni di follower, forti emozioni vissute.

41, di Soverato, la showgirl ha conquistato negli anni il pubblico con la sua bellezza incredibile e il suo fascino unico. Carisma innato, ha intrapreso la carriera di modella, collaborando per importanti marchio, e di conduttrice, guidando trasmissioni di successo.

Ex del famoso imprenditore Flavio Briatore, con cui ha avuto il figlio Nathan, dopo la pausa estiva è tornata alla carica preparandosi per i numerosi impegni che la vedono impegnata in questa stagione. Dal Festival del Cinema, a eventi a Montecarlo, sul suo feed condivide la sua quotidianità emozionando i fan. Anche l’ultimo post non è da meno, tanto che ha raggiunto in pochi minuti più di 5 mila like.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Spettacolo puro”, Francesca Ferragni blocca il web: nell’ultimo scatto in bikini è uno schianto – FOTO

Elisabetta Gregoraci forti emozioni: quel ricordo speciale

Per vedere l’ultimo post di Elisabetta Gregoraci, vai su Successivo