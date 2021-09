Chi sono le sorelle Selassié? Le tre ragazze questa sera entreranno nella casa del Grande Fratello Vip e avranno modo di farsi conoscere dal grande pubblico italiano

Stasera comincia la sesta edizione del Grande Fratello Vip, e tra i concorrenti che entreranno nella casa ci saranno anche tre principesse: sono Clarissa Maconnèn, Haildé Selassié, Jessica Maconnèn, Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié. Sono tre ragazze ma avranno il valore di un solo concorrente. Sono Clarissa di 19 anni, Jessica di 26 e Lucrezia di 33. Le tre sono nate a Roma e sono pre pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailé Selassié. Le tre vivono tra Londra e Roma, nel lusso più sfrenato.

Le sorelle principesse Selassié, nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Le tre avevano partecipato a Riccanza, avevano già avuto a che fare co la televisione nel programma dove avevano conosciuto Tommaso Zorzi. Non sono tre principesse in cerca di un principe, anzi, l’amore non sembra essere nei loro piani al momento, vogliono soltanto trovare lavoro nel mondo dello spettacolo. Tra l’altro non pare che le tre siano fidanzate, al momento, anzi. Non vedono l’ora di varcare la soglia della casa più spiata d’Italia per divertirsi e vivere al meglio questa esperienza che si fa soltanto una volta sola nella vita. Le tre, tra l’altro, nell’ultimo anno erano riuscite a conquistare una certa popolarità sui social grazie ai video pubblicati.

Sono tutti curiosi di sapere come andrà la loro esperienza, che tipo di concorrenti saranno e se ad un certo punto del loro percorso saranno divise, ma per scoprirlo non ci resta che attendere questa sera quando questa sesta edizione avrà finalmente inizio.