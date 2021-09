“Beautiful”, anticipazioni puntata 14 settembre: cosa ne sarà di Kelly?

Beautiful, anticipazioni 14 settembre: Kelly sta passando molto tempo da Liam e Hope. Steffy è preoccupata.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Bill provare il tutto per tutto con Brooke. Lo Spencer vorrebbe che la Logan gli desse una seconda possibilità, ma lei è irremovibile. Ama ancora Ridge e vuole tornare da lui, nonostante il Forrester abbia deciso di iniziare una nuova vita con Shauna. Nel frattempo Quinn è entusiasta: adesso che la Fulton è sposata con Ridge, Brooke non ha più alcun diritto di considerarsi parte della famiglia. La Fuller ha finalmente raggiunto l’obiettivo della sua vita: sbarazzarsi di Brooke Logan una volta per tutte. In un certo senso, Stephanie Forrester sarebbe fiera di lei.

Beautiful, anticipazioni 14 settembre: Steffy è su tutte le furie

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che anche il dramma di Steffy continuerà. La Forrester sta sempre più male fisicamente e anche la sua stabilità mentale sta peggiorando. Thomas continua a stuzzicarla, facendole notare che parte del suo malessere è sicuramente dovuto alla lontananza da Liam, ma lei si rifiuta di crederci.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Liam e Hope si godranno la loro vita coniugale. I due trascorreranno molto tempo con Beth, ma anche con i nuovi figli acquisiti, Douglas e Kelly. La figlia di Steffy, in particolare, sta trascorrendo molto tempo a casa del padre. La cosa fa piacere ad Hope, che da sempre sogna di crescere sua figlia Beth insieme alla sorella, ma preoccupa anche Steffy, che vorrebbe averla più spesso vicino a sé.

a prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, martedì 14 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa.