“Stavolta svengo”, Justine Mattera esagera, l’abito si allarga e dallo spacco salta fuori tutto. Apoteosi tra i fan – FOTO

La showgirl ama mostrare la sua fisicità prorompente e l’ultimo carosello di foto in chemisier verde bandiera ne è la dimostrazione, che gambe!

Attrice, conduttrice e ballerina la cui carta d’identità segna 50 anni per nulla dimostrati. Stiamo parlando di Justine Mattera, la showgirl statunitense naturalizzata italiana che ne, tempo ha saputo dimostrare la sua innata bravura cimentandosi in sfide sempre nuove e dinamiche, come lei.

Ne è la dimostrazione la sua recente passione per il triathlon – bici, corsa e nuoto – dove ormai è una scheggia creando l’invidia di atleti molto più rodati di lei. L’intenso allenamento le ha rimodellato il fisico già perfetto che i suoi oltre 506mila follower su Instagram ammirano con adorazione scatto dopo scatto. Vediamo l’ultimo carosello di 9 foto al limite della provocazione più estrema.

Justine Mattera non ha resistito, sfodera uno stacco di coscia senza uguali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Stavolta Justine non ha lasciato nulla all’immaginazione. Con indosso un abito chemisier color verde bandiera della stilista Cettina Bucca. Ha dato piena dimostrazione della sua immensa sensualità.

Per lo shooting ha deciso di sedersi su di un muricciolo di Villa Cariola sul Lago di Garda con le gambe sollevate, il ché, unito all’apertura dell’abito ha alzato decisamente la temperatura esterna. Le cosce toniche e snelle hanno preso il sopravvento nella visuale complessiva creando stupore estremo nei fan sintonizzati.

Il colpo di scena si ha nelle ultime foto in cui lo scamiciato si apre anche sul seno ed emerge un body animalier improvviso e inaspettato che descrive prorompente il suo seno generoso e l’addome piatto e scolpito.

“Green with envy. Ho il Green Pass!💚⛳️🤪 Con questo tempo, mi godo ancora l’estate”, scrive lei a margine del post. Tanta la concitazione da parte della sua community che risponde in coro: “Si vede che la bici fa bene…👏”, “La classe 😍nn è x tutti 😍”, “Super gnocca”, “La tua immensa bellezza non ha rivali❤️❤️”, “Stavolta svengo”