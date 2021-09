“Che divinità”. Giulia Salemi, la vestaglia slacciata infiamma il web – FOTO

Giulia Salemi fa record di likes con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram: lo scatto in rosso fa impazzire i followers dell’influencer più amata del momento

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo del web da oramai un po’ di anni. Ha cominciato a fare i suoi primi passi nel mondo della televisione quando ha iniziato a partecipare a diversi reality, ma è stato il Grande Fratello Vip a sancire il suo successo nel 2018 quando ha deciso di partecipare alla terza edizione del programma. Da lì il suo percorso non si è mai fermato, è stato tutto in discesa, fino a che non ha deciso di partecipare anche alla quinta edizione lo scorso anno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ballando con le stelle”, l’annuncio clamoroso di Alessandra Tripoli: “Milly Carlucci non l’ha visto”

Giulia Salemi fa record di likes con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia durante il suo secondo percorso nella casa ha ritrovato se stessa, ha trovato la sua felicità e l’amore tra le braccia dell’ex velino di Striscia la Notizia, stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli. Da dicembre i due non si sono più lasciati. Giulia ad oggi sta proseguendo la sua carriera a gonfie vele, proprio ieri ha debuttato come conduttrice al fianco di Gaia Zorzi al GF Vip Party, che va in onda prima della puntata del Grande Fratello Vip due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. Intanto Giulia continua a tenere attivo il suo profilo di Instagram, e proprio oggi ha pubblicato uno scatto sul suo profilo che ha raggiunto tantissimi likes e commenti di apprezzamento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Gemma Galgani si è rifatta il seno: la reazione di Tina Cipollari a “Uomini e Donne”

Nello scatto ha una specie di vestaglia rossa addosso che lascia poco spazio all’immaginazione: la foto è stata fatta per pubblicizzare un brand di cui sarà la nuova testimonial.