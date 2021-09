“Un Posto al Sole” anticipazioni 15 settembre: Rossella in crisi per Riccardo

Terzo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap opera napoletana. Rossella è sempre più in crisi per l’affascinante dottore Riccardo che le gravita attorno

Domani andrà in onda il terzo appuntamento della soap opera napoletana Un Posto al Sole. Filippo è sempre più in crisi per quello che è successo con Viviana. Prima della sua partenza i due si sono scambiati un bacio e adesso la cosa è diventata innegabile: Filippo prova un’attrazione nei confronti della skipper e si sente in colpa perché non riesce a provare niente per sua moglie, che tra l’altro sta per dare alla luce sua figlia. Ora che Viviana è lontana, è arrivato il momento per Filippo di schiarirsi un po’ le idee.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Rossella sta continuando il suo volontariato in ospedale ma le cose non stanno andando proprio come si aspettava, doveva essere il momento migliore della sua vita e invece si sta rivelando tremendamente complicato a causa di quello che è successo il primo giorno di lavoro. Infatti a lavoro ha ritrovato il ragazzo che ha conosciuto in discoteca quando è uscita con Vittorio, e che ha baciato nonostante non conoscesse neanche il suo nome. La vicinanza con Riccardo metterà in difficoltà Rossella sia sul piano personale che su quello professionale, dopo tanti anni che ha studiato per raggiungere i suoi obiettivi di vita. Riuscirà Rossella a dimenticare l’affascinante dottore?

Niko sta male per il divieto di andare in ospedale, vorrebbe stare accanto a Susanna. Intanto, Adele deve deve fare i conti con il pressing di un certo uomo.