Si è presentata in splendida forma quest’anno Raffaella Fico alle telecamere del GF Vip, l’ultima esibizione scatenerà una reazione imprevista.

L’estrosa showgirl partenopea ed ex gieffina nel 2008, Raffaella Fico, è ad oggi un personaggio di grande tendenza sui vari social di riferimento. Amante dello sport, speaker per “Radio Marte”, e indiscutibilmente definitasi come “un’anima ribelle”, torna adesso in ottima forma ad occupare un posto da coinquilina in questa nuova edizione del “Grande Fratello Vip“.

L’appuntamento con il celebre reality ha appena sancito il suo inizio, confermando alla sua conduzione Alfonso Signorini. Stando alle prime ore trascorse dentro la casa più seguita d’Italia, il presentatore pare si sia dimostrato fin dai suoi inizii pronto ad accoglierla con grande calore ed affetto. Adesso la soubrette, classe 1988, sembra perciò pronta a voler regalare al pubblico la sua enfasi. E con maggior consapevolezza quello che in molti identificheranno presto come: “il meglio di sé“.

Raffaella Fico, si dimena: l’esibizione di puro eros al “GF VIP” – il VIDEO

