La bella Orlando ha condiviso uno scatto su instagram dove indossa un abito elegante azzurro che scopre le cosce

Stefania Orlando ha condiviso una foto su instagram dove appare bellissima con indosso un mini abito azzurro che le lasciava le gambe scoperte. Sotto alla foto la Orlando scrive una frase profonda sui nuovi inizi:”Quando finisce qualcosa rimane un vuoto incolmabile o un nuovo spazio tutto da riempire? Opto per la seconda opzione. Che sia lavoro, che sia amore, che sia amicizia, che sia quel che sia, impariamo a trasformare i nostri vuoti in spazi da riempire. Sopratutto con colori accesi. Mettiamoci entusiasmo, almeno proviamo! oh, poi ricordiamo anche che a volte quando una situazione finisce al momento non ce ne rendiamo conto ma è una vera e propria salvezza! Buongiorno”.

Stefania Orlando un’estate bollente la sua e ricca di novità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

L’estate della Orlando è stata bollente e ricca di viaggi, amore e novità. La showgirl è anche uscita su Youtube con un brano dal nome Bandolero. Ha ottenuto anche 1,1 milione di visualizzazioni. Ormai è una moda per le showgirl di fare videoclip musicali, l’anno scorso Pamela Prati, poi a inizio anno Antonella Mosetti che ha fatto un feat però e ora anche la Orlando. Nel videoclip la Orlando balla con un ragazzo molto sexy insomma non si è data freni in questa esperienza.

In molti hanno dunque apprezzato viste le molte visualizzazioni. La Orlando era già uscita con un’altro singolo 4 mesi fa dal nome Babilonia. Anche per quel brano aveva ottenuto molte visualizzazioni. Ma le sorprese questa stagione non finiscono per la Orlando che sarà ufficialmente una concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show 2021 condotto come sempre da Carlo Conti. La prima puntata andrà in onda questo venerdì. Lei recentemente si era detta felice ma un pò in ansia per il debutto.

Due giorni fa la Orlando ha anche augurato un in bocca al lupo ai nuovi concorrenti del GF Vip che hanno iniziato il loro percorso lunedì. Ha condiviso una foto della finale con Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta e ha scritto:”Qui finiva l’avventura! E stasera si ricomincia con altri concorrenti, altre emozioni, altri cuori che battono dentro quella magica casa. In al lupo Alfonso, Adriana, Sonia e ai protagonsiti”.