Si lancia nel vuoto da un ponte: morta una ragazza di soli 20 anni

Una ragazza di soli 20 anni si è tolta la vita nel pomeriggio di ieri gettandosi dal ponte sito in via Nuova San Rocco a Napoli.

Ha raggiunto il ponte di via Nuova San Rocco in scooter e, dopo aver parcheggiato il mezzo, si è gettata nel vuoto. Così si è tolta la vita, nel pomeriggio di ieri a Napoli, una studentessa di soli 20 anni. Presso il ponte sono arrivati in pochi minuti i soccorsi del 118, ma per la giovane non c’è stato più nulla da fare. Ora in corso le indagini e gli accertamenti della Polizia che sta cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire alle motivazioni del gesto estremo.

Napoli, dramma nel pomeriggio: ragazza di 20 anni si toglie la vita gettandosi da un ponte

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 14 settembre, a Napoli. Una ragazza si è tolta la vita gettandosi da un ponte.

La vittima è una studentessa universitaria di 20 anni di cui non è stata resa nota l’identità. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riportano diverse testate locali tra cui la redazione del sito Vesuvio Live, la giovane avrebbe raggiunto in scooter il ponte sito in via Nuova San Rocco, nella zona di Capodimonte e, dopo aver parcheggiato il mezzo, è salita sul muretto e si sarebbe tolta la vita gettandosi nel vuoto. Un volo da un’altezza di diversi metri che non le ha lasciato scampo.

Leggi anche —> Si schianta in scooter contro le auto parcheggiate: morto un ragazzo

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivate le ambulanze del 118 con a bordo l’equipe medica, ma per la 20enne era ormai troppo tardi. I soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per i gravi traumi riportati.

Leggi anche —> Si tuffa nel lago per un bagno con le amiche: morta ragazza di 31 anni

Oltre ai soccorsi, sono arrivati presso il ponte anche gli agenti della Polizia del capoluogo campano che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e gli ultimi momenti di vita della studentessa. Al vaglio delle forze dell’ordine le ragioni che hanno spinto la ragazza a compiere un simile gesto.

Quello verificatosi ieri è l’ennesimo suicidio che si registra sul ponte in via Nuova San Rocco. Per tale ragione, riporta Vesuvio Live, i cittadini da tempo chiedono la messa in sicurezza del muretto per evitare che tali tragedie possano ripetersi.