Fantacalcio, top e flop della terza giornata di Serie A

Si è conclusa, ieri sera con il Monday Night, la terza giornata del campionato di Serie A: i giocatori top e flop al Fantacalcio.

Passa in archivio la terza giornata della Serie A 2021/2022. Nella serata di ieri, allo stadio Dall’Ara, è andata in scena Bologna-Verona che ha chiuso il terzo turno del campionato. In contemporanea si è conclusa anche la giornata di Fantacalcio con gli allenatori che cominciano ad avere le prime risposte dai giocatori acquistati durante l’asta.

Fantacalcio, top e flop: Vlahovic e Fares doppiette decisive, bocciato ancora Szczesny

La vittoria casalinga del Bologna sul Verona, nel Monday Night di ieri sera, ha chiuso la terza giornata di Serie A.

I fantallenatori scalpitavano per conoscere l’esito finale e capire se avevano conquistato punti utili in classifica. Anche in questo turno ci sono stati giocatori che hanno fatto la differenza ed altri che non hanno brillato. Di seguito i top e flop di questa giornata

TOP

Dusan Vlahovic (Fiorentina): il centravanti serbo realizzando due reti, entrambe su calcio di rigore, ha regalato un successo importantissimo alla squadra Viola contro l’Atalanta in trasferta. Oltre alla doppietta, Vlahovic è stato autore di una prestazione superba che ha messo in crisi il reparto arretrato della Dea sfiorando più volte la terza rete.

Mohamed Fares (Genoa): esordio memorabile con la casacca rossoblù per l’esterno in prestito dalla Lazio. Entrato al 46’ sul punteggio di 2-0 in favore del Cagliari, Fares ha messo a segno una doppietta realizzando le reti del 2-2 e del definitivo 2-3. Due colpi di testa che hanno regalato i primi tre punti al Genoa, dopo due KO consecutivi.

Cristian Ansaldi (Torino): il capitano granata è stato tra i protagonisti del successo interno per 4-0 contro la Salernitana. In un match bloccato per quasi tutta la prima frazione, Ansaldi ha regalato gli assist per i primi due gol, realizzati da Sanabria e Bremer, che hanno messo in discesa la partita. Due cross al bacio dalla sinistra per la testa dei compagni che hanno sfruttato al meglio l’occasione.

Kalidou Koulibaly (Napoli): il difensore senegalese è stato il match-winner del big match contro la Juventus. A pochi minuti dal termine, con una zampata ravvicinata dopo un errore di Kean su azione da calcio d’angolo, Koulibaly ha fatto impazzire lo stadio Diego Armando Maradona siglando il 2-1 finale. Una rete ed una prestazione importante in difesa lo collocano tra i migliori di questa giornata.

Thomas Henry (Venezia): nella prima vittoria stagionale del Venezia, c’è anche la firma dell’attaccante classe 1994 che ha aperto le danze realizzando il momentaneo 0-1 contro l’Empoli. Henry, oltre al gol, ha disputato un’ottima partita meritando un voto alto in pagella a cui va aggiunto il bonus.

FLOP

Wojciech Szczesny (Juventus): ancora protagonista in negativo il portiere bianconero. Nella sconfitta esterna contro il Napoli, un suo errore, sul punteggio di 0-1, ha regalato il momentaneo pareggio ai partenopei che hanno poi realizzato il 2-1 conquistando i tre punti. Un errore che segue quelli della trasferta contro l’Udinese, quando la squadra di Allegri si era fatta rimontare da 2-0 a 2-2.

Riccardo Gagliolo (Salernitana): giornata da dimenticare per il centrale difensivo del club campano. Gagliolo ed i compagni di reparto hanno retto solo per 45 minuti agli attacchi del Torino che, poi, ha dilagato vincendo il match per 4-0. Una situazione allarmante quella della Salernitana che rimediato tre sconfitte in tre giornate subendo 11 reti.

Luis Alberto (Lazio): il centrocampista spagnolo, così come i compagni biancocelesti, non hanno brillato in questo turno incassando una pesante sconfitta a San Siro contro il Milan di Pioli. Al voto negativo in pagella si aggiunge anche il malus dell’ammonizione rimediata durante la partita.

Konstantinos Manolas (Napoli): nonostante il successo casalingo contro la Juventus per 2-1, il difensore greco entra nei flop della terza giornata. Un voto negativo in pagella derivante da una performance non da ricordare e dal pesantissimo errore che ha regalato il vantaggio ai bianconeri, siglato da Alvaro Morata.

Ardian Ismajli (Empoli): il club toscano, dopo l’esaltante vittoria in casa della Juventus, è uscito sconfitto dalla gara interna contro il Venezia. Tra i peggiori in campo il difensore classe 1996 che non è riuscito a contenere i centravanti avversari ed ha incassato anche un cartellino giallo.

Chiusa la terza giornata, in settimana andranno in scena i match della fase a gironi delle coppe europee ed il campionato riprenderà venerdì con il primo anticipo del quarto turno tra Sassuolo e Torino.