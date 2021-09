La Duchessa di Cambridge è stata pizzicata mentre faceva shopping in una cartoleria con i figli più grandi

La bella futura regina d’Inghilterra Kate Middleton è stata beccata mentre faceva shopping in una cartoleria con i figli George e Charlotte. La cartoleria era vicino alla scuola dei bambini e mamma Kate ha voluto fargli vivere un’esperienza normale di acquisti faccia a faccia, con tanto di George che tira fuori i soldi della paghetta per pagare le sue gomme e quelle della sorella, infrangendo una regola importante del protocollo reale. Ossia che un membro della famiglia reale non deve mai pagare perché non dovrebbe girare con soldi in tasca.

LEGGI ANCHE>>>Silvia Toffanin ha detto no. Il rifiuto clamoroso e inaspettato. I Dettagli

Kate Middleton da una lezione a Meghan Markle

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Emily Ratajkowski ha stregato tutti al Met gala, il look è da star male – FOTO

La Middleton da una lezione alla cognata mostrando di essere una mamma come tante altre che porta i figli in cartoleria per acquistare oggetti per la scuola di loro gradimento. Si è quindi mostrata in una tenuta casual pur sempre con la sua eleganza che la contraddistingue, indossando un abito lungo a fiori e un paio di sandali. I bambini invece erano vestiti uno con la divisa sportiva, ossia George e Charlotte invece con un vestitino e camicetta sotto. Quello che lascia più perplessi è la mancanza della scorta che è rimasta a distanza.

Facile immaginare lo choc provato dal cassiere o cassiera nel vedere la futura regina d’Inghilterra entrare con non chalance insieme ai figli per acquistare proprio nel suo negozio. Scena che non si vede spesso. Infatti s’immagina che queste spese vengano fatte per loro e non che si rechino loro stessi in negozio. Ma la Middleton lo ha voluto fare apposta per dare ai figli la parvenza di vivere una vita normale come i loro coetanei. Che lezione che da la Duchessa alla Markle che invece non si fa mai vedere di questi tempi insieme ai figli e nemmeno a fare uno shopping economico come ha fatto la Middleton.

Dopo questa uscita straordinaria la Markle dovrà reagire quanto prima mostrandosi anche lei in vesti “normali” e umili. La Markle e Harry infatti non appaino quas mai sui giornali e nemmeno sui social. Oggi inoltre è il compleanno del principe Harry che fa 37 anni, arrivano gli auguri ufficiali dai vari account dei reali come quello dei Duchi di Cambridge e dalla pagina della Royal Family e da Clarence House. Almeno in forma pubblica il rapporto sembra integro ma nel privato chi può saperlo, sicuramente bisogna salvare le apparenze dopo l’intervista dei Sussex con Oprah.